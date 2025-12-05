Может вызвать заболевания: в Китае разработали заменяющий мясо гриб — стоит ли его есть?

В Китае разработали генетически модифицированный гриб Fusarium venenatum, используя технологию CRISPR. Он похож по вкусу на мясо, но при этом лучше усваивается. Кроме того, его производство требует меньших ресурсов, чем животноводство. Сможет ли такой гриб безопасно для здоровья заменить мясо, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина.

По словам эксперта, полноценной замены мясу нет. Можно набрать разнообразные витамины и минералы и принимать для восполнения в организме. Но ценный белок без мяса не получить.

«Белковые продукты на основе гриба крайне сомнительны. Не будет ли потом кандидоза? Мясо, повторюсь, остается важным источником гемового железа, витамина B12, цинка и ряда незаменимых аминокислот, которые труднее получить в достаточном количестве из растительных или грибных продуктов», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается безопасности, продолжила Пехотина, технология CRISPR позволяет точечно изменять генетический материал, но любые генетически модифицированные продукты требуют многоэтапной проверки на токсичность, аллергенность и долгосрочные эффекты.

«На данный момент данных о рисках для человека недостаточно, и утверждение о полной безопасности преждевременно», — заключила врач.

