Можно ли есть куличи до Пасхи: священник дал однозначный ответ

Православным христианам не стоит есть куличи до Пасхи, поскольку это не просто пища, а символ праздника. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил священнослужитель Владислав Береговой.

Православная Пасха в этом году отмечается 12 апреля. Как отметил отец Владислав, кулич — это не просто сладкая булочка, а символ наступившей Пасхи.

«С какими словами будешь его есть? „Воистину воскреснет!“? Есть кулич до Пасхи — это как купить билет на фильм, сесть где-то на ступеньках в фойе кинотеатра и посмотреть его пиратскую экранную версию на своем телефоне. Можно, но зачем?» — отметил он.

По его словам, кулич без Пасхи — это просто сладкий хлебушек с изюмом.

«Если не поститься, на службы не ходить, а может, вообще быть неверующим, то, конечно, не имеет значения: купишь к чашке кофе круассан или кулич. Но если считать себя православным христианином, то будь добр, подожди до Пасхи. Свадебный торт не заказывают для повседневного перекуса», — заключил отец Владислав.

