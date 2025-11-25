Пиявки из джунглей покусали российскую туристку на Шри-Ланке: чем опасен контакт с ними

На Шри-Ланке российская туристка, гуляя в джунглях, подверглась нападению пиявок. После прогулки ноги девушки были в крови. Чем опасны пиявки из джунглей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская.

Изначально заметив червяка в сандалии, девушка решила идти босиком, что привело к печальным последствиям. Вскоре она обнаружила на ногах кровь и присосавшихся пиявок, которые успели ее искусать, пишет Shot. Местные жители предупреждают туристов, что при посещении леса необходимо надевать высокую обувь, носки и штаны с резинками на щиколотках, чтобы избежать укусов.

По словам врача, с научной точки зрения столкновение с наземными пиявками, которые распространены в странах Южной Азии, включая Шри-Ланку, в большинстве случаев не представляет серьезной угрозы для здоровья.

«Главная особенность — наземные пиявки не являются доказанными переносчиками инфекционных заболеваний. Их пищевое поведение основано на кратковременном кровососании, после чего они отпадают самостоятельно. В отличие от кровососущих членистоногих (например, клещей или комаров), наземные пиявки не имеют эффективного механизма передачи патогенов между хозяевами», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Основные риски связаны с местной реакцией кожи, к примеру, кровотечением, которое может продолжаться некоторое время из-за антикоагулянта в слюне пиявки, или зудом.

«Медицинская помощь требуется только при выраженном воспалении, распространенной аллергической реакции или признаках бактериальной инфекции», — заключила Турская.

