Мрачный прогноз: какой будет погода в Москве и Подмосковье в выходные 18 и 19 октября

Дожди и ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные дни 18 и 19 октября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу облачно и небольшой, а местами умеренный дождь.

«Ночью в столице +4…+6, днем +7…+9 градусов. По области ночью +2…+7, днем +5…+10 градусов. Ветер ночью юго-западный, днем с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 19 октября, также облачно и небольшой, ночью местами умеренный дождь.

«В столице ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов. В Подмосковье ночью от 0 до +5, днем +3…+8 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду», — добавил эксперт.

Облачность с прояснениями ожидается и в понедельник, 20 октября. Местами небольшие осадки. Ночью -2…+3, днем +2…+7 градусов. Ветер северной четверти, 3-8 метров в секунду.

Ранее стало известно, что Россияне привозят лихорадку чикунгунья с Сейшел.