«Верни телефон за деньги»: как гиды-аферисты грабят приезжих у подножия пирамид

В районе пирамид в Гизе (Египет) фиксируются случаи мошенничества, связанные с мобильными телефонами туристов. Схема заключается в том, что местные жители предлагают сделать фотографию на устройство гостя, после чего отказываются его возвращать, сообщает rznonline.

Как сообщают пострадавшие, после съемки злоумышленники могут требовать денежную сумму за «услугу», указывая ее на песке или бумаге. В некоторых ситуациях конфликт обостряется, и для его разрешения требуется привлечение охраны или туристической полиции.

Наиболее часто с подобными проблемами сталкиваются туристы, которые осматривают достопримечательности без сопровождения гида. Это не единственная известная схема — также распространены завышение стоимости уже оказанных услуг, продажа поддельных сувениров под видом древностей и манипуляции со сдачей.

Специалисты по безопасности путешествий рекомендуют не передавать свои телефоны и другие ценные вещи незнакомцам. Перед заказом любой услуги, будь то фото или поездка на верблюде, следует заранее и однозначно согласовать ее цену.

