Musk Empire: ответы на загадку, ребус и комбо инвестиций на 14 октября

В популярной игре Musk Empire, которая работает на базе Telegram, можно бесплатно получить игровые монеты, если разгадать загадку и ребус, а также сделать правильные инвестиции. Информация обновляется ежедневно в 13:00. Актуальные данные — в материале «Подмосковье сегодня».

Ответ на загадку дня 14 октября, за которую можно получить монеты, — «OKX: 5862786772», а на ребус — «Cap». Также можно заработать, собрав Маск-комбо в инвестициях. Для прокачки необходимо перейти в раздел «Город» и выбрать «Фондовая биржа». Актуальная комбинация на сегодня:

Фото: [ Кадр из игры X Empire ]

Еще один способ получить монеты — указать верный код из видео на YouTube. Номер эпизода можно узнать в самом видео или в игре — он указан в конце названия. Актуальные коды: «Episode 64 — 17264», Episode 65 — 49165», «Episode 66 — 19466».

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