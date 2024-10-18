Musk Empire: ответы на загадку, ребус и комбо инвестиций на 18 октября

В одной из наиболее популярных среди пользователей Telegram игре Musk Empire игроки могут заработать бесплатные монеты. Для этого в приложении ежедневно предлагается решить ребус, разгадать загадку и выбрать правильные инвестиции. Данные обновляются ежедневно, а актуальные ответы и комбо — в материале «Подмосковье сегодня».

Ответ на ребус дня 18 октября, за который можно получить монеты, — «Reward». Код дня для OKX: McLaren — 2022, призовой фонд — 1650000000. Также можно заработать, собрав Маск-комбо в инвестициях. Для прокачки необходимо перейти в раздел «Город» и выбрать «Фондовая биржа». Актуальная комбинация на сегодня:

Фото: [ Кадр из игры X Empire ]

Еще один способ получить монеты — указать верный код из видео на YouTube. Номер эпизода можно узнать в самом видео или в игре — он указан в конце названия. Актуальные коды: «Episode 67 — 152567», «Episode 68 — 77168».

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