Musk Empire: загадка, ребус и комбо в игре на 25 сентября

Набирающий обороты бизнес-симулятор Musk Empire позволяет игрокам получать дополнительные монеты, разгадывая загадки, ребусы и делая правильные инвестиции. Подробнее о выполнении заданий и успешном комбо инвестиций — в материале «Подмосковье сегодня».

Ответ на загадку дня 25 сентября, за которую можно получить монеты, — «Pool», а на ребус — «Whale». Также можно заработать, собрав Маск-комбо в инвестициях. Для прокачки необходимо перейти в раздел «Город» и выбрать «Фондовая биржа». Сегодня комбинация такая:

Фото: [ Кадр из игры X Empire ]

Еще один способ получить монеты — указать верный код из видео на YouTube. Номер эпизода находится в самом видео или в игре — он указан в конце названия. Актуальный код: «Episode 51 — 37251».

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