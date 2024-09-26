Musk Empire: загадка, ребус и комбо в игре на 26 сентября

В новом бизнес-симуляторе Musk Empire, который продолжает набирать популярность среди пользователей Telegram, можно получить игрокам игровые монеты, разгадывая загадки и ребусы, а также правильно инвестируя. Актуальные данные для игрового интерактива, коды и комбо в инвестициях — в материале «Подмосковье сегодня».

Ответ на загадку дня 26 сентября, за которую можно получить монеты, — «Yield», а на ребус — «Blockchain». Также можно заработать, собрав Маск-комбо в инвестициях. Для прокачки необходимо перейти в раздел «Город» и выбрать «Фондовая биржа». Комбинация такая:

Фото: [ Кадр из игры Musk Empire ]

Еще один способ получить монеты — указать верный код из видео на YouTube. Номер эпизода можно узнать в самом видео или в игре — он указан в конце названия. Актуальные коды: «Story about Jobs — 1989», «Episode 52 — 61152».

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