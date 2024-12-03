Муцениеце видела НЛО: почему инопланетяне показывают себя знаменитостям и к чему готовиться жителям Земли

Актриса Агата Муцениеце призналась , что они вместе с Павлом Прилучным видели НЛО (неопознанный летающий объект), когда отдыхали в Греции еще будучи в браке. После первой встречи с НЛО Муцениеце может вновь увидеть подобное, отметил уфолог Юрий Сенькин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, есть люди, которые довольно часто видят НЛО и уже ощущают их присутствие. Для обычных людей это маловероятно, но те, кто контактировал ранее с подобными объектами, будут чаще чувствовать нечто находящееся рядом.

Муцениеце отметила, что в момент встречи с НЛО она не выпила ни капли алкоголя. Вместе с Прилучным они сидели на пляже, рядом проходила детская дискотека. Повернув голову к морю, актриса увидела «большое светящееся пятно», которое плыло вдоль горизонта. Объект двигался быстрее самолета, после чего завис в воздухе и исчез, добавила она. По ее словам, НЛО видел и Прилучный, но теперь он не признается в этом, а лишь назовет бывшую жену сумасшедшей.

Фото: [ соцсети ]

Сенькин отметил, что по описанию объект, замеченный Муцениеце, похож на НЛО. Уфологи Юрий Григорьев и Анна Ажажа также подтвердили интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что актриса могла видеть НЛО. Специалисты в данной области подчеркнули, что артистке не стоит переживать или бояться по поводу этой встречи.

«Основным признаком в ее рассказе является то, что объект летел на большой скорости и внезапно завис, а потом исчез. Даже сегодня при быстром увеличении разнообразия летательных аппаратов ни БПЛА, ни ракеты не способны на такую последовательность действий», — пояснил Григорьев.

Объекты НЛО, которые появляются над океаном или в нем, на данный момент малоизучены, добавил Сенькин. По словам уфолога, собрать доказательства пришествия на земле проще, чем в воде, где явление невозможно изучить — только зафиксировать приборами радиотелеметрии. При встрече с НЛО человек может одновременно испытывать страх и желание приблизиться к объекту, что влечет печальные последствия. Также при приближении объектов может меняться радиационный фон и уменьшаться гравитация, в воздухе может повыситься содержание озона, как после удара молнией, добавил Сенькин.

Фото: [ freepik.com ]

«У НЛО замечена такая особенность как специальное появление перед медийными личностями или при большом скоплении людей. Это делается для того, чтобы потом информация о наблюдении НЛО вышла на широкую аудиторию от большего числа свидетелей. Агата как раз говорит, что в момент появления НЛО проходила детская дискотека. НЛО стали появляться чаще и открыто с целью подготовки землян к прямому контакту, чтобы, когда настанет момент, у людей не было страха перед неизвестностью», — считает Ажажа.

Ранее выяснилось, что певице MaкSим придется уйти из шоу-бизнеса, если она не победит алкоголизм.