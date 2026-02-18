Муж-нефтяник, роскошь и продвигаемая дочь-пианистка: что известно о задержанной министре культуры Башкирии Шафиковой

Как выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», у задержанного главы Минкульта Башкирии — 51-летней Амины Шафиковой — есть дом в Уфе, муж-нефтяник и дочь-пианистка, которую продвигали как юное дарование республики. Семья Шафиковой любила проводить отдых в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, при средней зарплате министра в 355 тыс. рублей.

Взлет карьеры

Амина Шафикова, министр культуры Башкирии, в среду, 18 февраля, была задержана у себя дома. Чиновницу заподозрили в превышении должностных полномочий. Пост министра она занимает с 2012 года.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» проследило карьерный путь 51-летней пианистки, а также то, как менялось ее благосостояние. В 1990-х годах Шафикова закончила консерваторию и начала участвовать в концертах в Европе. Тогда же она обзавелась недвижимостью, стала владельцем квартиры на улице Султанова в Уфе площадью 67,8 кв. м. Там прописались ее родители, сестра и муж — Рустем Бакиров. О супруге Шафикова предпочитала не распространяться, но, как удалось выяснить изданию, Рустем Бакиров поначалу был мелким предпринимателем.

В 2004 году Амина Шафикова бросила выступления и устроилась консультантом по культуре в аппарате правительства Башкирии. В 2008-м Шафикову назначили проректором Уфимской государственной академии искусств. А в 2010 году ректором. Тогда же Рустем Бакиров устроился в местную энергетическую компанию.

Пост министра, дом и муж в нефтянке

Спустя два года Шафикова стала министром культуры, после того как предыдущего министра — оперного певца Аскара Абдразакова — обвинили в злоупотреблениях на рабочем месте. Якобы в октябре 2011 года он растратил бюджетные средства на перелеты бизнес-классом. Позже его оправдали, но место уже заняла Шафикова.

После назначения на пост у пары Шафиковой-Бакирова появился земельный участок в Уфе площадью 1450 кв. м. В 2018-м на участке был построен дом площадью 140 кв. м. При этом официальный доход Шафиковой, по данным до 2022 года, составлял 4 251 710 руб. У супругов были две машины Mitsubishi Pajero и Toyota Corolla. Как выяснило интернет-издание «Подмосковье сегодня», отдых семья предпочитала проводить в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, куда часто ездила.

В 2022 году Рустем Бакиров начал карьеру в институте, занимающимся исследованиями в нефтегазовой сфере. А дочь Бакирова и Шафиковой — Камила Бакирова — начала участвовать в республиканских концертах как пианистка. Ее продвигали как юное дарование республики, без уточнения, что она дочь министра.

Телефоны чиновницы и ее родственников в данный момент отключены, они недоступны для комментариев.

Ранее стало известно, какое наказание грозит Шафиковой после задержания.