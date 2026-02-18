От сцены к уголовному делу: почему главе Минкульта Башкирии Амине Шафиковой грозит до 15 лет тюрьмы

Главе Минкульта Башкирии Амине Шафиковой может грозить до 15 лет тюрьмы за превышение должностных полномочий. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык.

Максимально суровое наказание

Ранее в СМИ сообщали о задержании Шафиковой. По данным источников РБК Уфа, задержание связано с делами о госзакупках подведомственных Минкультуры учреждений. Юрист Капштык напомнил, что федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривает, что министр получит максимально суровое наказание, поскольку она принимала решение в утверждении аукционов.

«Смягчающим обстоятельством станет ее сотрудничество со следствием: признание вины и возмещение причиненного ущерба, который должен быть доказан», — пояснил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что наказание может дополниться и статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«Наказание здесь может быть и максимально суровым до 15 лет. Поэтому все зависит от следствия и суда», — заключил Капштык.

От сцены до министерского кресла

Амина Шафикова родилась 24 марта 1974 года в деревне Иргизлы Бурзянского района Башкирской АССР. В 1992 году она завершила обучение в Средней специальной музыкальной школе при Уфимском государственном институте искусств, сообщает портал «Вики Знание».

Продолжив профессиональное становление, Шафикова поступила в Уфимский государственный институт искусств (сегодня — Академия искусств имени Загира Исмагилова). В 1997 году она окончила вуз с отличием, обучаясь в классе профессора Наиля Хамидуллиной. Затем, с 1997 по 1999 годы, совершенствовала мастерство в ассистентуре-стажировке Казанской государственной консерватории под руководством профессора И. С. Дубининой. Вернувшись в родную академию, Шафикова посвятила себя подготовке нового поколения музыкантов. С 1997 года она преподавала на кафедре специального фортепиано Уфимской государственной академии искусств имени З. Исмагилова.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Шафикова также активно выступает как концертирующая пианистка. В ее репертуаре — произведения высочайшей сложности: от сочинений Моцарта и Бетховена до музыки Рахманинова и Стравинского. Она регулярно представляет сольные программы в Концертном зале имени Федора Шаляпина и выходит на сцену в сопровождении Государственного оркестра Республики Башкортостан.

Наряду с педагогической и исполнительской деятельностью Шафикова приобрела опыт работы в системе государственного управления. В 2004-2008 годах она трудилась в аппарате правительства Республики Башкортостан, пройдя путь от ведущего специалиста до главного консультанта отдела культуры, спорта, СМИ, национальной и молодежной политики. Этот этап позволил ей глубоко разобраться в принципах функционирования государственных структур.

Позднее она вернулась в академию, где заняла должность проректора. В 2008-2010 годах курировала дополнительное и послевузовское образование, а в 2010-2012 годах возглавляла Уфимскую государственную академию искусств имени З. Исмагилова в качестве ректора.

5 мая 2012 года Амина Шафикова была назначена министром культуры Республики Башкортостан. На этом посту она сосредоточилась на расширении культурных связей региона и его интеграции в общероссийское и мировое культурное пространство. Одним из наиболее значимых результатов работы министерства под ее руководством стало проведение VI Всемирной фольклориады, за организацию которой она впоследствии была удостоена Премии правительства РФ.

