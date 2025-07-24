Муж расцелует руки, ведь даже у мамы хуже: рецепт самой вкусной кабачковой икры — готовится элементарно

В самом разгаре кабачковый сезон. Многие садоводы, раздав кабачки знакомым, все еще не знают, что делать с оставшимися. Самый простой и вкусный способ утилизации — приготовление домашней кабачковой икры. Лучший рецепт, от которого останутся довольны все домочадцы, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для приготовления необходимы: 1,5 кг кабачков, 100 гр моркови, 80 гр репчатого лука, 100 мл растительного масла, 80 гр томатной пасты, а также 15 гр соли, 7 гр сахара, черный молотый перец и зелень по вкусу. Вес овощей указан в очищенном виде.

В первую очередь необходимо помыть кабачки, очистить их от кожуры и убрать семена. Далее — нарезать крупными кубиками. Нарезанные кабачки слегка обжарить на большой сковороде с небольшим количеством масла. При постоянном помешивании кабачки нужно тушить до готовности, можно накрыть крышкой.

Лук также необходимо нарезать, а морковь и корень петрушки натереть на крупной терке. В другой сковороде разогреть немного масла и обжарить овощи до готовности, не допуская пригорания, так как это повлияет на вкус икры.

Следующий шаг — превращение приготовленных овощей в пюре с помощью погружного блендера. В готовое пюре добавить соль, сахар, смесь перцев и томатную пасту. Для растворения сахара смесь нужно прогреть на небольшом огне. Важный момент — если объем приготовленных овощей сильно уменьшился от первоначального, то и количество соли с сахаром стоит уменьшить, пробуя на вкус.

Готовую икру необходимо выкладывать в стерилизованные банки в теплом виде, желательно температурой не ниже 70 градусов. Перед употреблением блюду нужно настояться в течение трех часов. Хранить икру можно в темном помещении при температуре от 0 до +12 градусов.

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