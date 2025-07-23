Необходимо пожилым людям: названа неочевидная польза варенья из черной смородины

В разгар сезона сбора черной и красной смородины многие любители варенья уже готовят заготовки на зиму. Продукт принято считать скорее десертом, чем полезной добавкой к рациону. Однако у варенья из смородины есть неочевидные плюсы, о которых интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

Эксперт подчеркнула, что черная и красная смородина — это сами по себе настоящие рекордсмены по содержанию полезных веществ.

«В ягодах содержится высокая концентрация витамина C — до 250 миллиграмм на 100 грамм ягод, что выше, чем в лимонах в четыре-пять раз. Также много витаминов группы B, витаминов A, E, K и различных микроэлементов. Вместе с тем, варенье из этих ягод — это не лекарство, а продукт, который нужно есть в меру», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Черная смородина, включая варенье из этой ягоды, содержит антоцианы — растительные пигменты, которые придают ягодам насыщенный цвет, продолжила Сысоева. Но важнее другое — эти вещества способны проходить через гематоэнцефалический барьер, то есть проникать в мозг.

«Исследования показывают, что антоцианы помогают защищать нейроны от воспаления, улучшают приток крови к головному мозгу, стимулируют нейропластичность и снижают риск деменции. Однако это не значит, что нужно есть варенье банками. Ложка смородинового варенья способна поддержать здоровье мозга и сосудов в пожилом возрасте гораздо эффективнее, чем любой другой десерт», — отметила врач.

Однако с осторожностью его необходимо принимать пациентам с сахарным диабетом и ожирением.

«А вот людям с гипотонией, склонным к головокружению и слабости, ложка варенья с чаем может даже принести пользу за счет быстрой углеводной подпитки мозга», — заключила терапевт.

Ранее эксперты рассказали, как распознать тепловой удар у ребенка и оказать первую помощь.