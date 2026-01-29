«Мужчины боятся подходить»: психолог объяснила одиночество Натальи Рудовой

Наталья Рудова, сказавшая, что все красивые и независимые девушки часто остаются одиноки, отчасти права, так как мужчины боятся «не потянуть» такую звезду, не имея достаточно ресурсов, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

Рудова считает, что привлекательные и независимые женщины часто остаются одни не из-за отсутствия внимания, а из-за высоких требований к партнеру и редкой способности влюбляться. Она подчеркнула, что такие женщины не испытывают недостатка в предложениях, но тщательно выбирают среди претендентов, не соглашаясь на отношения, не соответствующие их стандартам.

По словам эксперта, дело не только в красоте, но и в характере. Кроме того, люди, которые очень сильно стремятся к успеху, они погружены в себя, свою профессию и создание этого успеха очень активно.

«Эти люди, конечно, одиночки по своей сути. Да, ты можешь хотеть любви и романтических отношений, создать пару и семью, но у тебя есть сознательная или бессознательная иерархия ценностей. Всегда у таких людей собственный личный успех и их собственная личность на первом месте», — рассказала психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поэтому, продолжила она, бывает так, что часто для партнерских отношений, для другого человека, в их жизни нет места.

«Ты занял это место собой. Есть еще другая грань, почему красивые и успешные остаются одиноки. Потому что мужчины расценивают их как что-то недосягаемое и просто боятся подходить, боятся знакомиться, строить с такими женщинами отношениям. Потому что — либо я недостоин, она ведь звезда, либо, раз она звезда, для нее нужно огромное количество ресурсов, ей надо будет поклоняться, надо будет жить для нее. Либо же нужно огромное количество денег, а у него их нет», — подчеркнула Абравитова.

Таким образом, в поле к таким женщинам «залетают» безбашенные мужчины, которые ничего из этого не учитывают.

«Обычно они не очень умные. А найти партнера равного себе или выше себя — крайне сложно такой женщине. Поэтому, нюансов много, но остается факт, что красивые, успешные женщины в основном одиноки», — заключила психолог.

Ранее психолог объяснила, как публичный развод Джигана и Оксаны Самойловой повлияет на детей.