Повторят сценарий родителей: психолог объяснила, как публичный развод Джигана и Оксаны Самойловой повлияет на детей

Оксана Самойлова и Джиган уже больше полугода пытаются развестись. При этом сейчас мать четверых детей оставила их пока еще супругу и в одиночестве путешествует по миру, посещая различные светские мероприятия. Как публичный конфликтный развод может повлиять на психику детей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, дети в семье у Джигана и Самойловой уже натренированные родительскими скандалами, разрывами и перемириями.

«Поэтому сейчас, когда все это происходит в уже кардинальном виде, когда Оксана поехала по миру, а дети с Джиганом, вряд ли они сидят и очень сильно страдают или рыдают. У них уже есть эмоциональные мускулы, если можно так сказать. И для них такая ситуация не является сильным стрессом, как было бы для детей неподготовленных», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Иногда, продолжила она, родители просто скрывают свои конфликты от детей, и те не видят, что происходит между взрослыми, а потом вдруг случается разрыв.

«В таком случае это травма на всю жизнь, потому что психика и жизнь совершенно не подготовила таких детей к разрыву родителей. Для них это разрушение их привычного мира. Иногда люди не восстанавливаются совсем за всю оставшуюся жизнь. Уже будучи пенсионерами, они все еще перемалывают страшные ситуации, которые произошли с ними в детстве», — подчеркнула Абравитова.

Но дети Джигана и Самойловой, по ее мнению, совершенно другие. Когда дети изначально растут в ситуации, где царят подобные «страсти», где родители постоянно расстаются и сходятся, они находятся в таком же состоянии.

«Для них это уже, как не страшно, — норма. Самое неприятное может быть то, что этот родительский сценарий в 99% случаев дети проглатывают как совершенно естественный, а потом тащат по жизни как свой семейный сценарий и строят такие же семьи. Это, наверное, более страшно. Поэтому говорить о том, что дети сейчас находятся в страдании, я бы не стала, но они целиком и полностью включены в этот сценарий, в котором, кстати, тоже играют свои роли. И они его воплотят в будущем в своих жизнях», — заключила психолог.

