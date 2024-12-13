На «Авито» продают гитару с автографами группы «Кино»: стала известна ее стоимость

Житель Москвы выставил на продажу электрогитару Yamaha SG-200 с автографами участников группы «Кино» Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова, Александра Титова. Музыкальный инструмент продается за 7 млн рублей, однако на товар действует скидка 5%, итоговая стоимость равна 6,65 млн рублей. Объявление на «Авито» обнаружил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам автора объявления, инструмент оригинальный. Машинка — Kahler (производство — США). Также в комплекте идут оригинальные педали BOSS.

«Инструмент для ценителей и коллекционеров», — описал товар продавец.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Объявление о продаже было опубликовано 2 декабря. С того момента его просмотрели свыше 34 тысяч потенциальных покупателей, но реальный так и не нашелся. Продавец решил завлечь клиентов скидкой в 350 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что москвичи начали продавать на «Авито» советские новогодние игрушки, стоимость некоторых наборов почти достигает полмиллиона рублей.