На благо Русской Палестины: высокий иерарх РПЦ раскрыл масштаб работ российских реставраторов в сердце христианства
Митрополит Антоний: РПЦ делает все во благо Русской Палестины
Высокопоставленный иерарх Русской Православной Церкви заявил о последовательной работе по укреплению духовного присутствия России на Святой Земле. В эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) рассказал о вкладе российских специалистов в сохранение величайших христианских святынь.
Ключевой темой беседы стало участие России в реставрации храма Гроба Господня в Иерусалиме. Митрополит Антоний подчеркнул, что РПЦ прилагает все усилия для процветания так называемой Русской Палестины — исторического комплекса духовных, культурных и дипломатических учреждений России в Святой Земле.
Особую признательность владыка выразил волонтерам и специалистам фонда Святого Архистратига Божия Михаила.
«Я в этом контексте хотел бы отметить труды фонда Святого Архистратига Божия Михаила, лично его руководителя Елены Игоревны Мильской, которая многое делает для того, чтобы поддерживать в должном благолепии величайшую святыню Святой Земли, храм Гроба Господня, в котором при содействии фонда проведены очень важные и очень трудоемкие, – мне об этом хорошо известно, – реставрационные работы», – заявил митрополит.
