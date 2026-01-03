Священник призвал не поздравлять православных с годом Лошади
Священник Фетисов: поздравление верующих с годом Лошади противоречит вере в Бога
Фото: [Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Дарна округа Истра/Медиасток.рф]
Рязанский священнослужитель обратил внимание на неуместность использования символов восточного календаря в поздравлениях православных христиан, пишет 62ИНФО.
Священник Димитрий Фетисов в своем обращении в социальных сетях пояснил, почему не стоит поздравлять верующих с наступающим годом Лошади.
По словам отца Димитрия, даже ему, как служителю Церкви, поступают подобные сообщения. Он подчеркнул, что китайский календарь с его символами животных является частью иной, нехристианской культуры, и его элементы чужды православному мировоззрению.
Священник призвал не рассылать такие поздравления тем, чьим убеждениям они противоречат, отметив, что для верующих миром управляет Божий промысел, а не «обожествленные в азиатских пантеистически-языческих культах звезды».
«Берегите чистоту веры Православной и не изменяйте ей. Иначе потеряете самих себя», — написал отец Димитрий Фетисов.
Основной посыл обращения — сохранение чистоты веры и отказ от смешения традиций, что, по его мнению, может привести к потере духовной идентичности.
Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали не класть в гроб к покойникам их личные вещи и еще ряд предметов.