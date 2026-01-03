Священник призвал не поздравлять православных с годом Лошади

Священник Димитрий Фетисов в своем обращении в социальных сетях пояснил, почему не стоит поздравлять верующих с наступающим годом Лошади.

По словам отца Димитрия, даже ему, как служителю Церкви, поступают подобные сообщения. Он подчеркнул, что китайский календарь с его символами животных является частью иной, нехристианской культуры, и его элементы чужды православному мировоззрению.

Священник призвал не рассылать такие поздравления тем, чьим убеждениям они противоречат, отметив, что для верующих миром управляет Божий промысел, а не «обожествленные в азиатских пантеистически-языческих культах звезды».

«Берегите чистоту веры Православной и не изменяйте ей. Иначе потеряете самих себя», — написал отец Димитрий Фетисов.

Основной посыл обращения — сохранение чистоты веры и отказ от смешения традиций, что, по его мнению, может привести к потере духовной идентичности.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали не класть в гроб к покойникам их личные вещи и еще ряд предметов.