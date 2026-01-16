На чемпионате Европы в Шеффилде организаторы дважды допустили музыкальную ошибку в выступлении дочери Тутберидзе

В ходе чемпионата Европы по фигурному катанию в британском Шеффилде произошёл досадный технический инцидент, повлиявший на выступление грузинских фигуристов. Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим в танцах на льду, дважды подряд включали не ту музыку во время их программы в ритм-танце.

Спортсмены должны были кататься под композицию группы The Offspring, однако по вине технической службы им была дана не та фонограмма. Несмотря на эту помеху, пара смогла завершить выступление и заняла шестое место с результатом 78,76 балла.

Диана Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин ранее представляли Россию и участвовали в Олимпийских играх 2022 года, но затем сменили спортивное гражданство и теперь выступают за Грузию. Инцидент с музыкой стал одним из самых обсуждаемых моментов первого дня соревнований.

