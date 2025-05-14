На грани третьей мировой: Пентагон боится войны США с коалицией РФ, Китая, КНДР и Ирана

Третья мировая война уже идет разными способами. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США, генерал Грегори Гийо заявил, что гипотетический конфликт с Россией, Китаем, КНДР или Ираном может быстро обернуться для США противостоянием с коалицией государств. Такая оценка приводится в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

«Третья мировая война уже идет разными средствами, однако конфликта с использованием ядерного оружия не будет. Сама по себе конфликтность между западными и восточными странами идет сейчас. Формы третьей мировой сейчас представлены в виде информационной войны. И третья мировая информационная война идет вовсю», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, проходит торговая третья мировая война между Западом и Востоком, отметил специалист.

«То Трамп пострелял 130-ти % пошлинами, то откатили оружие обратно, теперь с Китаем на словах заявили, что готовы опять до 25-30% снизить. Также энергетическая третья мировая война идет, иначе бы не взрывался „Северный поток-2“. Далее финансовая третья мировая идет», — сказал он.

Фото: [ сommons.wikimedia/Official White House Photo by Joyce N. Boghosian ]

При этом государства не могут найти точки соприкосновения, поскольку Запад не доволен действиями стран глобального Востока и Юга, считает Маркелов.

«Они торгуют между собой. Они создают контрпрепятствия западному миру, они обнуляют его. Потеря доминирования, доллара и торговых правил, Западу не нравится. Он теряет эту силу, где определял правила игры, а они сейчас меняются», — выразил мнение эксперт.

И как раз отсутствие твердых новых правил вызывают конфликты, в том числе между Россией и Украиной, отметил Маркелов.

«Новый миропорядок уже строится, но не признается. Сначала нужно признать, что мировая реальность объективно изменилась. Сейчас другая политическая реальность в мире», — сказал он.

Среди ее признаков: ослабление «законодателей» планеты, в том числе мировых организаций (ООН, ВОЗ и так далее).

«Они все перестали адаптироваться к изменяющимся условиям существования: усиление одних стран и ослабление других», — подчеркнул эксперт.

И тот путь, который предлагает России, — политика на взаимных интересах стран, не интересен Западу, поскольку они до сих пор живут в мире колониальной политики.

«Опять Америка превыше всего. Опять капризы Евросоюза, они не могут признать реальность, они не могут пока признать, что Россия по 100% параметров сильнее Украины: политически, финансово и по вооружению», — заявил Маркелов.

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И для решения ситуации Западу пора признать, что с другими странами надо говорить на равных, считает специалист.

«Вот президент Путин по этому ничего нового не сказал ночью позавчера, а весь мир подпрыгнул сразу. И ситуация изменится, когда начнут признавать: „Мир становится другим. Да, вот они новые правила. Да, мы должны на равных разговаривать. Да, мы должны признать что лидеры Украины очень дерзкие и гордые, но они неправильно себя повели по отношению к России“», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что во Франции заговорили о невозможности возвращения Украины к границам 2014 года.