На гребне неопределенности: угрозы Трампа обрушить нефть до $50 встретили скепсисом на рынке

Начало года на нефтяном рынке ознаменовалось умеренным ростом котировок на фоне противоречивых сигналов. Утром 8 января фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent прибавили 0,4%, достигнув отметки в $60,2 за баррель, а американская WTI подорожала аналогично, до $56,22. Однако главным драйвером новостной повестки стали заявления американских СМИ о намерении администрации президента США Дональда Трампа снизить мировые цены на нефть до $50 за баррель за счет продажи венесуэльского сырья, пишет finam.ru.

По мнению аналитиков, несмотря на агрессивную риторику, реализовать эту угрозу немедленно Вашингтон не сможет. Для доступа к ресурсам Венесуэлы американским корпорациям потребуется установить юридический контроль над государственной нефтяной компанией PDVSA и восстановить добычу, что является задачей среднесрочной перспективы.

В то же время рынок поддерживается рядом «бычьих» факторов. К ним относятся решение альянса ОПЕК+ не наращивать квоты на добычу в первом квартале, социальные протесты в Иране, а также недавний инцидент с захватом американским спецназом танкера «Маринера», который вносит дополнительную геополитическую напряженность. Сокращение поставок российской нефти в Индию также не позволяет говорить о скором формировании профицита на рынке.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы США все же смогут нарастить экспорт венесуэльской нефти. В ответ на это ОПЕК+ может рассмотреть дополнительные меры по сокращению добычи для балансировки рынка. Ключевым же фактором, определяющим долгосрочную динамику, останется спрос со стороны крупнейших потребителей — Китая и Индии, который ожидается устойчивым. На следующей неделе котировки Brent, вероятно, будут колебаться в диапазоне $59–63 за баррель.

