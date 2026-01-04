Эксперты назвали ключевые факторы мировой политики в 2026 году

Мировая политика и система международной безопасности в 2026 году будут формироваться под влиянием трех ключевых факторов: политики США и роли Дональда Трампа, сохраняющихся вооруженных конфликтов и роста активности государств вне западного мира. К такому выводу пришли эксперты ИМЭМО РАН, пишет РИА Новости .

Согласно докладу Института мировой экономики и международных отношений РАН, в 2026 году глобальные процессы во многом будут развиваться по инерции предыдущих лет. Основные тенденции, сформировавшиеся в 2024–2025 годах, сохранят свое влияние на международную повестку.

Первым и наиболее значимым фактором эксперты называют американскую политику и так называемый «фактор Дональда Трампа». В этом году его влияние будет во многом зависеть от внутренней ситуации в США, включая политические разногласия и подготовку к промежуточным выборам.

Вторым важным элементом остаются незавершенные вооруженные конфликты. По мнению аналитиков, они продолжают создавать военную, политическую и экономическую нестабильность в отдельных регионах и на глобальном уровне. Дополнительное давление оказывают рост общественной поляризации, усиление военной риторики и общее расширение практики силового давления в международных отношениях.

Третьим фактором эксперты называют возросшую активность средних и малых государств, а также региональных объединений. Эта тенденция заметна прежде всего в странах незападного мира, но проявляется и в западных государствах, что постепенно меняет привычный баланс сил.

В докладе также отмечается, что 2026 год, несмотря на сохраняющиеся риски, может оказаться более предсказуемым, чем предыдущие периоды. Эксперты связывают это с тем, что основные источники неопределенности, возникшие во время пандемии и усилившиеся в последние годы, постепенно переходят в более устойчивую фазу.

