На китайском курорте начали подбирать экипировку под телосложение россиян

Китайский горнолыжный курорт в приграничном Суйфэньхэ становится все более популярным направлением для российских туристов, особенно с Дальнего Востока. Ключевым фактором притяжения стал безвизовый режим, который максимально упростил логистику: путешественникам не требуется тратить время и средства на оформление разрешительных документов, что делает поездку доступной и спонтанной.

Администрация курорта целенаправленно создает комфортную среду для гостей из России. Все ключевые информационные указатели, таблички и навигация дублируются на русском языке. Персонал, включая сотрудников сервисных служб, инструкторов и работников проката, свободно владеет русским, что полностью устраняет языковой барьер. Туристы могут легко уточнить расписание подъемников, получить детальную консультацию по маршрутам различной сложности или найти нужный объект инфраструктуры.

Особое внимание уделяется сервису проката инвентаря. Вместо стандартных наборов курорт предлагает оборудование, специально адаптированное под антропометрические особенности российских туристов. При подборе лыж, ботинок и горнолыжных костюмов учитываются рост, пропорции и телосложение, что обеспечивает повышенный комфорт и безопасность на склонах.

Такой комплексный подход, сочетающий административное упрощение (безвизовый режим), языковую поддержку и персонализированный сервис, позволяет гостям сосредоточиться на главном — качественном отдыхе, наслаждении катанием и живописными пейзажами местного заповедника. Популярность направления продолжает расти, демонстрируя успешную модель привлечения иностранных туристов через глубокую адаптацию под их нужды.

Ранее китайские туристы назвали трудности, с которыми столкнулись в России.