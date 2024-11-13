На Москву движется атлантическое тепло: сколько градусов ожидается в ноябре

Как сообщают СМИ, на Москву и Подмосковье в ближайшее время ожидается обрушение мощного атлантического тепла. В связи с этим температура воздуха может вернуться к октябрьским значениям. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на сколько градусов потеплеет в ближайшие недели.

По словам эксперта, положительная температурная аномалия, связанная с атлантикой, ожидается в столице и регионе уже сейчас.

«Несмотря на уже заметное потепление, рост температуры воздуха придется на период с 16 по 23 ноября. В это время возможно потепление до +6…+8 градусов», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье».

Однако пиковые температурные значения около +8 градусов, по прогнозу эксперта, придутся только на 17 и 22 ноября.

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