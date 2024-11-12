Рилсмейкеров в Москве стало больше, чем нужно: число специалистов выросло в 2 раза

В Москве на 60% вырос спрос на услуги рилсмейкеров. Однако новых специалистов по созданию вертикальных видео появляется больше, чем необходимо бизнесу, за год предложение выросло на 107%. Аналитики «Авито Услуг» перечислили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» наиболее востребованные направления в рекламе в столице.

Так, услуги по email-маркетингу стали лидерами по приросту спроса в сфере продвижения в Москве — за год их популярность выросла на 1804%. Email-маркетологи собирают базы для рассылок, готовят продающие тексты, работают с визуалом писем и статистикой.

На 983% вырос спрос на менеджеров по работе с блогерами среди московских предпринимателей. По данным «Авито», реклама от инфлюенсеров пользуется популярностью у бизнеса, потому что больше половины москвичей склонны доверять рекомендациям своих кумиров в соцсетях. На 3-м месте по приросту спроса стоят услуги контент-маркетологов — за год частота обращений к ним увеличилась на 359%.

Специалисты по настройке и запуску таргетированной рекламы также востребованы в Москве, за год спрос на их услуги вырос на 181%. Замыкают рейтинг услуги SMM-специалистов, за год спрос на них увеличился на 30%.

Ранее стало известно, где подмосковные пенсионеры могут заработать больше 100 тысяч рублей в месяц.