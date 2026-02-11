На переплате в 20 миллионов: эксперты бьют тревогу из-за опасного раскола на ипотечном рынке

Российский ипотечный рынок в 2025 году демонстрирует тревожный и все более явный раскол. По данным аналитиков, разница в средних сроках кредитования для первичного и вторичного жилья выросла почти на 40%, достигнув рекордных 6 лет и 8 месяцев. Для сравнения, в 2024 году этот разрыв составлял 4 года и 9 месяцев.

Основная причина этого дисбаланса — кардинально разная доступность льготных программ. Почти 9 из 10 ипотечных сделок на новостройки (88,3%) оформляются по льготным ставкам, что делает долгосрочные кредиты приемлемыми для заемщиков. В то же время на вторичном рынке ситуация обратная: почти две трети кредитов (64,8%) выдаются по высоким рыночным ставкам, что заставляет покупателей сокращать сроки кредитования, чтобы минимизировать огромную переплату.

Эта разница в ставках имеет колоссальные финансовые последствия. Эксперты приводят наглядный пример: при средней сумме кредита в 4,4 млн рублей и сроке в 23 года 10 месяцев переплата по льготной ставке в 6% составит около 8 млн рублей. Однако если взять кредит на тех же условиях, но по рыночной ставке в 21%, общая переплата взлетает до 20,8 млн рублей — более чем в 2,5 раза превышая сам заем.

Как констатируют эксперты издания «Конкурент», подобная ситуация свидетельствует о том, что на рынке происходит что-то неладное. Рынок четко разделился на два сегмента: один привлекает льготами, но удлиняет долговую нагрузку, другой позволяет быстрее освободиться от кредита, но делает это ценой астрономических процентов. Участники рынка задаются вопросом, какую конечную цель преследует такая поляризованная ипотечная схема.

