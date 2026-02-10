«Эффект Долиной»: скандальная история может изменить правила сделок с недвижимостью в 2026 году

Российских депутатов ждет рассмотрение инициативы, которая может кардинально изменить правила покупки и продажи жилья. Подготовлен законопроект, предлагающий с середины 2026 года законодательно закрепить исключительно безналичный способ расчета по сделкам купли-продажи недвижимости. Как именно это будет работать, и какие риски несет нововведение, разбиралось интернет-издание «Ямал-медиа» .

Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, идею перехода на безналичные расчеты подстегнул громкий случай с певицей Ларисой Долиной, получивший название «эффект Долиной». История, в которой мошенники под давлением заставили артистку продать московскую квартиру и отдать деньги, а затем попытаться оспорить сделку, дошла до Верховного суда и вызвала волну аналогичных исков по всей стране.

«Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляются», — сказал Анатолий Аксаков.

Адвокат Микаэль Дубухов обратил внимание на то, что окончательные выводы делать рано, так как текст документа пока не обнародован. Он сдержанно оценивает потенциал нововведения для повышения безопасности, отмечая, что и при безнале продавец может быстро обналичить средства. Эксперт также указывает на потенциальные минусы.

«Банки могут отказывать в выдаче денежных средств, ссылаясь на необходимость подтвердить законность их происхождения, или блокировать счет по 115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов). Такие ситуации, конечно, возможны», — поясняет адвокат.

С другой стороны, вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер видит в этом закономерный этап усиления контроля за операциями граждан, направленный не только на борьбу с мошенниками, но и с легализацией преступных доходов. Внедрение цифрового рубля и снижение лимитов на переводы между счетами — части этой же большой картины.

Большинство сделок сегодня и так проходит по безналу — через аккредитивы, специальные счета или банковские сервисы. По словам эксперта по недвижимости Алексея Ткаченко, переход на обязательный безналичный расчет повысит прозрачность, но может увеличить расходы покупателей из-за комиссий и создать задержки в получении денег продавцом. В конечном счете, этот шаг, как и опыт некоторых европейских стран, призван сделать финансовые потоки полностью контролируемыми, оставив «серым» схемам все меньше пространства для маневра.

