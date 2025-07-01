На пороге новой пандемии: в России зафиксированы десятки случаев заболевания COVID-19

В Югре было зафиксировано 20 случаев заболевания COVID-19 за неделю. Несмотря на такое количество заболевших, бояться нового карантина не стоит, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Среди заболевших около 20% — дети. Кроме того, этот вирус не имеет отличий от других штаммов «Омикрона». Эксперт отметил, что 20 человек за неделю — это практически два человека в день.

«Это не является высоким подъемом заболевания. Эта цифра достаточно обычная и, наверное, с учетом нестабильной погоды сейчас она характерна», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поэтому говорить про вспышку заболеваемости или новую пандемию не стоит, добавил врач.

«Скорее всего это небольшая заболеваемость новой коронавирусной инфекции, которая сейчас характерна в России для этого периода года. Бояться не стоит», — заключил Осипов.

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