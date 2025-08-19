На Украине мобилизуют женщин за счет налогов европейцев: Зеленский готов убить нацию ради собственных амбиций
Фото: [сommons.wikimedia/President Of Ukraine]
Украина готова купить американское оружие на 100 млрд долларов при финансировании европейских стран в обмен на гарантии безопасности США, сообщила газета Financial Times после переговоров в Белом доме. Данная инициатива показывает реальный настрой киевского режима — продолжение военного конфликта. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», хватил сил у ВСУ для продолжения конфликта и изменит ли эта поставка ход спецоперации.
По мнению эксперта, у Украины есть ресурсы для поиска новых людей.
«У Киева еще есть резервы, которым с 18 до 25 лет. Еще женщины есть, их подведут. Миллионная армия для такой страны, где население уже сейчас меньше 30 миллионов. По сути дела все это ляжет на плечи налогоплательщиков Европы, но я думаю, что они пойдут на это, потому что сейчас Запад не готов с нами воевать. Несмотря на огромные потери, убитыми, ранеными, пропавшими без вести, сбежавшими дезертирами и так далее, все-таки Украина отыщет людей», — пояснил эксперт.
По его мнению, несмотря на подобного рода сделку ситуация для РФ на фронте не изменится.
«В конечном счете такая поставка не повлияет на ход СВО. У наших ребят просто прибавится работы», — заключил Дандыкин.
