На Украине мобилизуют женщин за счет налогов европейцев: Зеленский готов убить нацию ради собственных амбиций

«У Киева еще есть резервы, которым с 18 до 25 лет. Еще женщины есть, их подведут. Миллионная армия для такой страны, где население уже сейчас меньше 30 миллионов. По сути дела все это ляжет на плечи налогоплательщиков Европы, но я думаю, что они пойдут на это, потому что сейчас Запад не готов с нами воевать. Несмотря на огромные потери, убитыми, ранеными, пропавшими без вести, сбежавшими дезертирами и так далее, все-таки Украина отыщет людей», — пояснил эксперт.