«Начали преследовать нас»: актриса Кулишенко рассказала, кто избил ее в баре Санкт-Петербурга

В понедельник, 23 февраля, 36-летняя актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в сериалах «Великая», «Морские дьяволы», «Первый отдел», попала в пьяную драку в одном из баров Санкт-Петербурга. Как рассказала сама актриса интернет-изданию «Подмосковье сегодня», к ней со спутником начали приставать двое мужчин кавказской внешности.

«В бар зашли двое мужчин кавказской внешности и почти сразу направились к нам. Мы уже уходили, и они начали преследовать нас. Не помню, как мы оказались на улице, тут эти двое набросились на нас. Один из них сперва ударил меня в лицо, пошла кровь. Потом ударил по голове», — рассказала «Подмосковью сегодня» актриса.

По словам Кулишенко, затем мужчины скрылись, а она вместе со спутником обратилась в больницу, где им диагностировали ушибы и гематомы. Что стало причиной агрессии, актриса, по ее словам, не поняла.

«Я еще не отошла от случившегося, мы обратились в полицию. Надеюсь их найдут», — добавила Кристина.

Адвокат Тимур Маршани пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что действия нападавших можно квалифицировать как «Хулиганство» — по этой статье злоумышленникам может грозить до пяти лет колонии.

«Налицо грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, — это состав статьи „Хулиганство“. Также это можно квалифицировать и как „Побои“ — до двух лет колонии. Все будет зависеть от степени ущерба здоровью пострадавших, а также от установления мотивов, которыми они руководствовались при нападении», — добавил Маршани.

