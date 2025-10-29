Осенние распродажи под прицелом хакеров: как фишинг через блогеров и фейковые сайты атакует покупателей

На фоне подготовки к осенним распродажам киберпреступники усилили активность, нацелившись как на рядовых потребителей, так и на бизнес. Фишинговые схемы становятся более избирательными: злоумышленники взламывают аккаунты инфлюенсеров, размещают вредоносные ссылки в их профилях и проводят массовые атаки в ключевые дни распродаж. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как защитить себя от обмана.

Как пишет Газета.ru, несмотря на сохраняющееся высокое количество фишинговых ресурсов, злоумышленники отходят от массовых рассылок, переходя к более прицельным атакам — прежде всего через взломанные аккаунты инфлюенсеров, где под видом доверенных публикаций размещаются вредоносные ссылки. Рост использования VPN затрудняет отслеживание переходов на опасные домены, а активность фишинговых площадок демонстрирует ярко выраженную сезонность: в периоды крупных распродаж и рекламных кампаний их число возрастает примерно на 20% по сравнению со средним уровнем. Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что мошенники используют любые инфоповоды, связанные с повышенной покупательской активностью, из-за которой временно снижается внимание пользователей.

«Осенняя распродажа, в которой принимают участие все маркетплейсы и многочисленные бренды, особенно интересна злоумышленникам. Они используют все доступные приемы от взлома аккаунтов как обычных пользователей, так и крупных блогеров, до распространения вредоносных ссылок и фишинговых ресурсов», — пояснила специалист.

По ее словам, ажиотаж из-за большого количества скидок, промо-акции и распродажи крупных брендов сбивают с толку покупателей, которые перестают отличать реальные сайты и ссылки от поддельных.

«Отличить фейковый сайт от настоящего с каждым днем становится все сложнее, так как мошенники научились довольно точно копировать оформление площадок крупных брендов. В этом случае помогает только внимательное отслеживание доменов, на которых вы находитесь. Нужно помнить, что ссылку мошенники могут оформить под видом реального сайта бренда или интернет-магазина, а реальную ссылку вы увидите только после попадания на сайт. Это не значит, что нужно переходить по всем ссылкам. Нужно анализировать, откуда вы ее получили и кто и с какой целью ее прислал. Ссылки от незнакомых людей нужно сразу удалять, а таких пользователей блокировать», — заключила Бастрыкина.

