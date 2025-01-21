Начало новой жизни: как малый парад планет 21 января повлияет на здоровье, отношения и карьеру

Малый парад планет ожидается вечером 21 января — шесть планет выстроятся в один ряд. Некоторые из них — Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — можно будет увидеть в небе невооруженным взглядом, для наблюдений за Ураном и Нептуном понадобится телескоп, пишет ТАСС. Астрономическое событие повлияет на жизнь на Земле и принесет людям новые возможности. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Агата Звездная.

В этот период люди могут быть более восприимчивы к своему эмоциональному и физическому состоянию. Малый парад планет — хороший момент для внедрения здоровых привычек в свою жизнь: правильного питания, спорта или медитаций. По словам Звездной, многие в этот период могут почувствовать необходимость заботиться о себе.

Астрономическое событие повлияет и на личную жизнь, продолжила астролог. В этот период многие захотят пересмотреть свои отношения — укрепить связь с близкими или, наоборот, избавиться от токсичного общения.

«Это время может подтолкнуть к более глубоким откровениям. Желание большей эмоциональной близости может стать важной темой для обсуждения», — подчеркнула эзотерик.

В жизни тех, кто еще не встретил вторую половинку, могут возникнуть новые романтические знакомства. Звездная посоветовала открыться грядущим впечатлениям.

Малый парад планет может стать импульсом для новых начинаний на работе, волна креативной энергии позволит не только решить старые задачи, но и подтолкнет на реализацию новых идей. Звезды в этот период благоволят инновациям и смелым шагам, заявила астролог.

«Важно помнить, что с увеличением возможностей может также возрастать и давление, поэтому важно находить баланс и избегать переутомления», — заключила эзотерик.

Ранее стало известно, что на «Авито» в Москве продают железокаменный метеорит.