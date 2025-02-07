Начать надо уже сейчас: экономист раскрыла, как быстрее накопить на отпуск

Старинная поговорка гласит: «готовь сани летом», так и о предстоящем отдыхе нужно задуматься заблаговременно, особенно если выбраны конкретные даты и место. Однако любой отпуск или путешествие предполагает серьезные траты. О том, как быстрее и эффективнее накопить на отпуск, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, если нет планов добраться до места проведения отдыха самостоятельно, то уже сейчас можно приобрести авиа и ж/д билеты — выбор больше и цены, как правило, ниже.

«Сэкономить на отдыхе можно и заблаговременно забронировав подходящий для размещения отель или гостевой дом, например. Ближе к лету, хорошие варианты разлетаются как «горячие пирожки», да и ажиотаж спроса, рождает завышенные в стоимостном выражении предложения. Если нет четкой ясности в датах проведения отпуска, то, конечно, любое заблаговременное приобретение туров, билетов и всего остального может «вылиться в копеечку», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ведь в данном случае, если что-то пойдет не по плану, вернуть в полном объеме уже потраченные средства не получится.

«Тогда лучше рассмотреть вариант размещения свободных денежных средств на накопительных или депозитных счетах. Если долгожданный отпуск еще не скоро, можно воспользоваться открытием вклада в банке. Проценты сейчас более, чем привлекательные. Только важно обратить внимание на срок открытия вклада, чтобы он точно истекал до момента наступления долгожданного события. Иначе о процентном доходе на вложенный капитал можно просто забыть», — подчеркнула экономист.

В случае, если ориентироваться по датам сложно, так как бывают ситуации, когда «отпуск» может начаться внепланово или появляется возможность сорваться с места в любой момент, наиболее целесообразным, по словам эксперта, является размещение денег на накопительных счетах.

«А если в поездке понадобится еще и валюта, то сейчас неплохой курс для ее приобретения. Стоит обратить внимание и на данный способ сохранения капитала в преддверии грядущего отпуска», — заключила Проданова.

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