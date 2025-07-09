«Начнется ледяной апокалипсис»: ясновидящая предсказала ужасающий финал привычного миропорядка к концу 2025 года

Уже в этом году Европа столкнется с «ледяным апокалипсисом», а в Китае произойдет сильное наводнение. События, которые потрясут весь мир, увидела во сне известная ясновидящая Инна Алексеева (Мишина). Она поделилась своим сном и его расшифровкой с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая рассказала, что стояла на бескрайнем поле, а над ней были небеса Троицы — светлые и наполненные благодатью.

«Вдруг вспышка и яркий свет как бы разорвал небо, как шелк. Это были не просто лучи, а потоки жидкого золота. Этот золотой свет — это благодать. Он отражает духовное возрождение, когда человечество получило шанс. Это напоминание о свете внутри нас», — поделилась эзотерик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Но затем небо стало черным и начался звездный дождь. Однако падающие звезды превращались в угольки.

«Я чувствовала, что рушатся миры, начался хаос. Пепел звезд символизирует крах стабильности. В августе 2025 года начнутся экономические санкции, отключение от SWIFT, начало крушения прежнего порядка. 17 августа — день точки невозврата, 25 августа произойдет наводнение в Китае, как знак стирания «золота» мира», — поделилась Алексеева.

Фото: [ freepik.com ]

Дождь, по словам ясновидящей, стал колючим, что подразумевает «ледяной апокалипсис».

«Европа замерзнет. 14 декабря начнется апокалипсис — нет газа, тепла. Это кара за гордыню и духовную слепоту. После этого я увидела рождение и смерть новых галактик, а земля трещала по швам, появлялись разломы. Я думаю, что 22 октября начнется энергетический коллапс и скачок цен на газ на 300%», — продолжила экстрасенс.

Тогда ясновидящая увидела солнце, которое означает надежду. Это знак, что после бури придет свет.

«В 2026 году, несмотря на катастрофу в Калифорнии, которая произойдет 15 августа, и пик конфликта США и Китая в марте 2026 года, появятся новые духовные лидеры, способные объединить сердца», — заключила Алексеева.

Ранее ясновидящая предсказала мировой коллапс в июле.