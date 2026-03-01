«Над нами сбивают ракеты»: тулячки оказались в эпицентре ближневосточного конфликта

В зоне внезапно вспыхнувшего ближневосточного конфликта оказались десятки тысяч российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, речь идет примерно о 52 тысячах человек, которые сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Бахрейне и других странах региона. Среди них есть и жители Тульской области.

Елена, отдыхающая в отеле Rixos Marina Abu Dhabi в столице ОАЭ, стала свидетельницей работы

«Над нами сбивают ракеты», — поделилась она с «Тульской прессой».

Другая тулячка, Евгения, выбрала для отпуска Катар, но вместо пляжного отдыха столкнулась с военной тревогой.

«Нам на телефоны приходят какие-то сообщения на арабском языке: „Тревога“. Все побежали с пляжа», — рассказывает она в своих соцсетях.

По словам девушки, воздушное пространство над страной сейчас закрыто.

Ситуация осложняется транспортным коллапсом. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора Dubai Airports, работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке резко обострился 28 февраля. Израиль, по данным СМИ, при поддержке США нанес масштабный удар по Ирану. В ответ, как передают «Известия», Иран выпустил десятки ракет и беспилотников по американским авиабазам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, а также по территории Израиля.

Российские посольства в странах региона оперативно опубликовали рекомендации для граждан. Туристам советуют внимательно следить за официальными сообщениями дипмиссий и СМС от операторов, не приближаться к военным и правительственным объектам, оставаться дома и избегать долгих поездок. Особо подчеркивается: не распространять непроверенную информацию и не снимать фото и видео.

Отдыхающим рекомендуют постоянно быть на связи с туроператорами и отелями, а также заранее узнавать статус рейсов у авиакомпаний — полеты могут задерживаться, переноситься или объединяться.

