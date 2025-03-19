Надежде Бабкиной — 75 лет: как артистка вернулась на сцену после комы

Надежда Бабкина — известная российская певица, актриса и телеведущая, чья жизнь и карьера полны интересных событий и достижений. 19 марта артистке исполнилось 75 лет. Интересные факты о жизни и карьере Надежды — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биография и личная жизнь

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Москве. С самого детства она проявляла любовь к музыке и искусству. В 1967 году окончила музыкальную школу, а затем поступила в Гнесинское училище, где начала активно заниматься вокалом, участвуя в студенческих художественных коллективах.

В 1970 году Бабкина стала солисткой ансамбля «Судомодель». Это дало ей возможность совершенствовать навыки и знакомиться с различными стилями исполнения. Вскоре ее талант был замечен, и Надежда получила приглашение в ансамбль «Россия», где продолжила развиваться как профессионал.

Артистка дважды была замужем и имеет двух детей. Анна, старшая дочь Бабкиной, с раннего возраста проявляла интерес к искусству. Она получила образование в области театра и участвует в различных культурных проектах. Сергей, младший сын, также обучался в музыкальных заведениях.

Успех в карьере

Свою карьеру на сцене Бабкина начала в 1970-х годах, когда стала солисткой ансамбля «Россия». Она быстро завоевала популярность благодаря своему сильному вокалу и харизме. Вместе с ансамблем артистка гастролировала по стране и за границей.

Одной из самых заметных вех в ее карьере стало создание собственного театра песни «Русская песня» в 1990-х годах. Этот проект позволил ей как певице реализовать свои творческие амбиции и продвигать русскую культуру на новой волне. Под ее руководством театр добился значительного успеха, став известной культурной площадкой.

На протяжении всей карьеры Бабкина неоднократно получала различные награды и премии за свои достижения в музыке, включая звания «Заслуженная артистка России» и «Народная артистка России».

Фото: [ commons.wikimedia ]

На сегодняшний день Надежда Бабкина продолжает выступать и гастролировать. Помимо сценической деятельности, она активно участвует в общественной жизни, проводит мастер-классы для молодых исполнителей, поддерживает различные культурные инициативы и занимается благотворительностью.

Скандал с Кадышевой и кома

Ходят слухи, что в 90-х Надежда Бабкина и Надежда Кадышева начали вражду за внимание публики. В 2010-х напряжение переросло в открытый конфликт. Надежда заявила, что песни Кадышевой — это попсовая версия народного жанра. Также артистка отказывалась появляться на «Крым Мьюзик Фест», если там выступала Кадышева.

Кроме того, ходили слухи, что женщины подрались. Бывший участник «Дом-2» Рустам Солнцев в личном блогер заявил, что на съемках новогоднего огонька «Кадышева врезала Бабкиной баяном». В публикации он сосался на якобы существующие мемуары Надежды Кадышевой под названием «Рок-н-ролл — это я». Позже выяснилось, что ни мемуаров, ни драки не было.

Отношения двух певиц наладились только в 2020-х, когда обе артистки начали появляться на совместных фото в социальных сетях. Тогда Бабкина заявила, что их скандал — «спровоцированная история на ровном месте» и к Кадышевой она относится прекрасно.

Весной 2020 года Надежду Бабкину экстренно госпитализировали. Сразу после этого в СМИ появились новости о том, что певица находится в медикаментозной коме. Врачи диагностировали у нее обширную двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. В конце 2023 года Бабкиной стало плохо во время съемок, но сознание артистка не потеряла. Позже концертный директор Сергей Горох сообщил, что после недомогания певица продолжила выступление и затем ушла домой отдыхать.

Ранее мы рассказали, как сложилась личная жизнь певицы МакSим.