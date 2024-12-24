Надежные и амбициозные: названы лучшие имена для знака зодиака Козерог

Трудолюбие, целеустремленность, надежность и амбициозность отличает знак зодиака Козерог. Усилить его энергию поможет имя. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева. Она назвала лучшие имена для Козерогов, рожденных в период с 22 декабря по 20 января.

Среди женских имен Козерогам лучше всего подойдет Виктория — символ победы и успеха — или Елизавета — олицетворение силы духа и мудрости. Также хорошим именем будет Анна, означающее «милость», София — мудрость и устойчивость. Силу и независимость Козерога подчеркнет имя Маргарита, энергичность и активность — Дарья, а уверенность в себе — Валерия. Кроме того, среди хороших женских имен для представителей этого знака зодиака Королева перечислила Надежду, Полину и Анастасию.

Лучшим именем для мальчика-Козерога станет Александр, оно отлично подходит лидерам. Имя Максим усилит амбициозность, а Дмитрий добавит стабильности характеру ребенка, рожденного зимой. Спокойствие и надежность своему обладателю подарит имя Артем. Козерог, названный Сергеем, будет отличаться умением заботиться о близких, заявила эзотерик. Имя Владимир подчеркнет властность и уверенность своего хозяина, Константин — постоянство и преданность своим целям. Также родители могут назвать мальчика со знаком зодиака Козерог Игорем, Евгением или Андреем. Эти имена усилят решительность ребенка, его смелость и стойкость.

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