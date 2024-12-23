Возможна свадьба: стали известны подробности романа Иды Галич и Олега Ледвича

Блогерша Ида Галич и бизнесмен Олег Ледвич могут сыграть свадьбу в течение года, предсказала эзотерик Майя Королева. Она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как будут развиваться отношения в паре.

Галич поделилась, что перед Новым годом смогла исполнить свою давнюю мечту — купить квартиру в центре Москвы. Для этого блогерше даже пришлось продать машину и часть недвижимости. Она таинственно добавила в конце поста: «Люблю!», как бы намекая на новоселье вместе со своим возлюбленным Ледвичем. По словам Королевой, отношения пары кажутся свежими и эмоциональными, они испытывают не только физическое притяжение, но и вдохновляют друг друга. Их объединяют страсть, энтузиазм и новая энергия.

«Есть переживания о материальном или эмоциональном благополучии. Возможно, кто-то из них боится потерять стабильность или сомневается в том, что партнер полностью соответствует их ожиданиям. Карта намекает на необходимость преодоления трудностей», — добавила эзотерик.

Карты Таро показали гадалке, что в будущем Галич и Ледвича ждет свадьба, пара захочет узаконить отношения, чтобы укрепить связь и создать общий дом. Перемены могут произойти в течение года.

«Союз будет плодотворным и гармоничным. Карта Императрицы часто указывает на семью, детей и общее процветание. В их жизни может быть много творчества, заботы и совместного роста. Отношения с Олегом могут быть судьбоносными, если оба будут работать над ними. Однако карты также оставляют возможность появления другого партнера в жизни Иды, если баланс не будет найден», — заключила предсказательница.

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