Надзорные органы ввели ограничительные меры для школьников Смоленской области

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в Смоленской области оценивается как стабильная. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями остается значительно ниже установленных эпидемиологических порогов: на 45,98% в целом по региону и на 29,47% в областном центре.

С начала эпидсезона на территории субъекта лабораторно подтверждено 337 случаев гриппа. Среди циркулирующих штаммов выделяются вирусы гриппа А/H3N2 (11 случаев) и В (1 случай), а также возбудители парагриппа, аденовирусы и риновирусы.

Параллельно в регионе успешно продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинацию прошли уже 472 тыс. жителей Смоленщины, что составляет 48,2% от общей численности населения. Иммунную защиту получили 89 тыс. детей, а также медики, граждане пожилого возраста и люди с хроническими патологиями, входящие в группу риска.

Несмотря на общую благоприятную картину, на минувшей неделе в двух школах Смоленска и области была введена выборочная приостановка учебного процесса, затронувшая в общей сложности 8 классов.

Ранее сообщалось, что три группы детского сада в Москве закрыли на карантин из-за сальмонеллеза.