«Нагрузка на сердце»: врач раскритиковал борьбу с мигренью трендовыми советами из соцсетей

Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко прокомментировал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» завирусившийся в Сети способ лечения от мигрени. По его мнению, такой способ — ноги в горячую воду, а на шею холодное влажное полотенце — может помочь лишь временно и то не всем. В основном метод вызывает нагрузку на сосуды и в перспективе только ухудшит состояние больного.

В соцсетях завирусился «100%-й способ убить мигрень». Для этого советуют положить ноги в горячую воду, а на шею — полотенце, смоченное в холодной воде. Якобы теплая вода поспособствует притоку крови к стопам, а холод — снимет воспаление и давление в голове.

«Сочетание горячей ванны для ног и холодного компресса на область шеи — немедикаментозный способ воздействия, который может временно облегчать состояние при головной боли за счет перераспределения сосудистого тонуса. Однако при мигрени такой подход нельзя считать универсальным или доказано эффективным методом лечения. Более того, слишком горячая вода может вызвать избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а резкие температурные контрасты — усилить неприятные ощущения или даже спровоцировать ухудшение самочувствия», — рассказал Иван Еременко.

По его оценке, данный способ самолечения может и навредить.

«Важно учитывать индивидуальную реакцию организма: у некоторых пациентов тепло, напротив, может усиливать головную боль. Безопаснее использовать щадящие методы — покой, затемнение помещения, достаточное питье и при необходимости медикаментозную терапию, назначенную врачом», — добавил медик.

Как рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врачи, число жителей региона, жалующихся на мигрень из-за изменения погоды, увеличилось в 2-3 раза.

