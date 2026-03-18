Врачи развеяли миф о пользе тростникового сахара: почему он ничем не лучше белого

Тростниковый сахар не полезнее обычного белого. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова.

Как отметила эксперт, тростниковый сахар часто позиционируют как более «полезный» по сравнению с обычным белым сахаром. В реальности: по калорийности и влиянию на уровень глюкозы крови они почти идентичны — существенной разницы для здоровья нет, пояснила врач.

По ее словам, некоторые исследования указывают на наличие в тростниковом сахаре небольшого количества микроэлементов (калий, магний, железо).

«Но их количество слишком мало, чтобы считаться значимой пользой. Неожиданным бонусом может быть легкий аромат карамели и меньшее количество химической обработки, что иногда делает его чуть более „натуральным“ на вкус. Тростниковый сахар не спасает от кариеса и не снижает риск диабета, поэтому употреблять его следует с тем же вниманием, что и обычный сахар. Любые „чудодейственные свойства“ — это маркетинговый прием»», — заключила Закирова.

