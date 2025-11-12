Нагрузка на терапевтов в Свердловской области превысила норму в два раза

Система первичного звена здравоохранения в Свердловской области работает на пределе возможностей. Как сообщил председатель областной организации медработников Сергей Угринов, нагрузка на участковых терапевтов в регионе достигает 3500 пациентов на одного специалиста. Этот показатель вдвое превышает установленную норму, которая составляет 1700 человек на врача.

Эксперт привел наглядный пример: в населенном пункте с 5 тысячами жителей зачастую работает единственный терапевт, который вынужден принимать всех обратившихся. Проблема, по словам Угринова, кроется не в ошибках подсчета населения, а в острейшем кадровом дефиците. Вакансии в поликлиниках формально открыты, но закрыть их некому, из-за чего вся нагрузка ложится на плечи действующих сотрудников.

Ситуацию усугубляет нестабильность дополнительных выплат. «Отдельные больницы платят врачам за расширенный участок, но некоторые делали это лишь временно, а потом прекратили», — отметил представитель профсоюза. Это создает дополнительные риски для и без того перегруженной системы, напрямую влияя на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона.

