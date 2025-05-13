«Накройте проблемы стаканом»: психолог назвала простые и эффективные способы отстаивания личных границ

Термин «личные границы» знаком каждому, но что это такое на самом деле, как их определить и отстаивать, знают не все. Для понимания и определения своих границ, необходимо провести серьезную глубинную работу с собственными чувствами и воображением, после чего учиться уважительно, но уверенно отвечать на нарушение этих границ, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова.

Работа с образами

По ее словам, полезно вспомнить ситуации, где границы были нарушены. Пересмотреть и переиграть их таким образом, чтобы восстановить целостность границ и показать своему воображению, как необходимо действовать впоследствии. Кроме того, важно научиться работать со своими чувствами, ощущениями и образам.

«Образы — это язык, на котором лучше всего понимает нас наше тело, психика, бессознательное. Помочь себе и научить себя чему-то в образах гораздо проще, чем в словах. Можно сто раз сказать: "учитесь отстаивать свои границы", но если вы один раз себе их представите, то дальше будет гораздо проще», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Необходимо представить, как они будут выглядеть. Это может быть защитный круг или, например, пузырь. Может быть это святящийся кокон, продолжила эксперт.

«Мне очень нравится для этих целей использовать светящийся кокон, потому что он одновременно и защита, и очищение, и границы. Очень хороший ресурсный образ. Когда вы будете его представлять, можете увидеть, в каких-то местах этого кокона затемнения, дыры, пробоины. Их можно и нужно ремонтировать, прямо заполнять светом», — добавила Метальникова.

Это будет очень хорошо влиять на энергетическое состояние и физическое тело, а также мысли, чувства и ощущения.

Фото: [ freepik.com ]

«Когда-то давно я прочитала совет, который помогает мне всю жизнь: если в общественном транспорте рядом с вами кто-то скандалит, просто мысленно накройте его стаканом. Сколько раз мне это помогало, я даже передать не могу. Такой простой и смешной образ на самом деле абсолютно наглядный и доступный для бессознательного и для помощи себе», — подчеркнула психолог.

Тренироваться «накрывать» объект стресса стаканом, по словам эксперта, необходимо не в момент, когда он уже раздражает, а в спокойной обстановке. Можно представлять ситуации, которые были когда-то и повторять эту практику.

«Также можно представить преграду или изолировать зеркалом, которое направит негативную энергию против агрессора. Можно представить, что вы берете в руки меч, сковороду, лопатку розовую для девочек отдельно. То есть в воображении можно сделать что угодно. И не бойтесь, ведь лучше навредить человеку в воображении, чем носить с собой эту обиду и негатив или ругаться, тратить энергию и подпитывать этого человека», — отметила эксперт.

Важно и благодарить ситуацию, человека, себя за полученный навык отстаивания границ.

«Благодарность хорошо освобождает из ситуации и очень хорошо прекращает любого рода конфликты в будущем. А образы могут быть любыми. Но важно также и отслеживать свои ощущения, чувства в моменте, спрашивать себя — «что я чувствую?», чтобы не затягивать такого рода взаимоотношения, не лечить потом эти энергетические дыры в своем тонком теле, а сразу отслеживать, когда стало неуютно и неудобно», — продолжила Метальникова.

Любое негативное переживание, продолжила она, необходимо заполнять чем-то приятным, светлым и радостным, а партнера, который потом научиться отстаивать себя, поблагодарить за новый опыт.

Как защитить границы в конфликтной ситуации

Эксперт отметила, что необходимо держать себя максимально прямо: распрямиться во весь рост, расправить плечи, дышать полной грудью.

«Представить себе, что у вас сильные корни, уходящие к центру Земли, а позвоночник — часть огромной прямой, уходящей от центра Земли далеко в небо. Один этот образ может сильно помочь укрепить самоощущение и отбить желание нарушать ваши границы», — посоветовала эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Ответить на нарушение границ, продолжила Метальникова, можно что угодно, но лучше ответить уважительно по отношению к себе и к другому человеку.

«Например: "нет", "извините, но нет", "спасибо, нет", "мне очень жаль, но нет", "простите, я не готова это делать", "прошу прощения, но это не моя обязанность", "возможно, я ошибаюсь, но мы так не договаривались", "не могли бы вы объяснить, на каком основании я должна это делать?" и так далее. Вариантов очень много, выбирайте комфортный для себя», — заключила психолог.

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