Народная артистка оказалась на операционном столе — что ждет Федосееву-Шукшину после экстренного вмешательства

Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали, ей восстановили сердечный кровоток, пишет телеграм-канал Mash. Врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Аида Магамадова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как быстро удастся восстановиться артистке.

По информации Mash, актрисе провели стентирование сосудов. Обследование выявило недостаток кислорода, поступающего к сердцу. Операция, длившаяся полтора часа, завершилась успешно. В настоящее время Федосеева-Шукшина проходит восстановление под наблюдением врачей и остается в палате. Эксперт Магамадова отметила, что восстановление сердечного кровотока — неотложная, но крайне важная процедура, направленная на предотвращение необратимых повреждений миокарда.

«Подобные операции, как правило, выполняются при острых нарушениях коронарного кровообращения — чаще всего при инфаркте миокарда или выраженном стенозе коронарных артерий. После успешного вмешательства у пациента наблюдается значительное улучшение кровоснабжения сердца. Но следует знать, что период восстановления требует строгого медицинского контроля. В первые дни важно отслеживать динамику артериального давления, пульса, показателей ЭКГ и уровня тропонинов, что позволяет исключить риск повторного ишемического эпизода или тромбообразования», — отметила специалист.

По ее мнению, к числу возможных осложнений относятся: нарушения ритма сердца, нестабильное давление, воспалительные реакции сосудистой стенки или мест вмешательства.

«Тем не менее, при современном уровне кардиохирургии эти риски минимальны и эффективно контролируются медикаментозно. Скорость восстановления во многом зависит от исходного состояния сердечно-сосудистой системы, наличия сопутствующих заболеваний и своевременности операции. В среднем, при стабильном течении реабилитационного периода, улучшение самочувствия отмечается уже через несколько дней, а полное восстановление может занять от трех до семи недель», — заключила Магамадова.

