Народные приметы 1 января. Почему нельзя отдавать долги в День Илии Муромца

Православная церковь 1 января вспоминает преподобного Илию Муромца. Подробнее о том, что, согласно приметам, обязательно нужно сделать в первый день Нового года — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Илия Муромец — легендарный богатырь, символ жизненной силы и мужества, известный своими подвигами. С его именем связано множество сказаний, в которых преподобный противостоит врагам и защищает Родину от темных сил. По легендам, Илия долгие годы был парализован, пока не получил благословение от монаха, что дало ему возможность вернуться к жизни и стать защитником слабых.

Традиционно в этот день проводятся народные гулянья, читаются стихи и песни, посвященные жизни богатыря. В некоторых деревнях сохранились обряды, включающие освящение воды и зажигание лампад. Верующие обращаются к Илье с молитвами о защите и помощи. Поверья гласят, что нельзя выполнять тяжелую и грязную работу в этот день. Стоит надеть все новое и несколько раз за день переодеться, чтобы жить в достатке целый год.

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Приметы

В этот день не принято выносить мусор, чтобы не навлечь на себя беду;

Если в Новый год постучать по груше или яблоне, то на деревьях будет обильный урожай;

Важно надеть все новое в этот день и переодеваться несколько раз, чтобы иметь больше обновок в Новом году;

В первый день нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, иначе весь год пройдет без отдыха;

Рожденные в этот день обладают сильным духом и мужественным характером;

Если 1 января тепло — будет хороший урожай ржи;

Звездная ночь на Новый год — к урожаю гороха и чечевицы;

Нельзя отдавать долги, чтобы не расплачиваться весь год.

Именины в этот день отмечают: Илья, Тимофей, Григорий.

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