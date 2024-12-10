Народные приметы 11 декабря. Что нельзя делать в Сойкин день

Православная церковь 11 декабря чтит память священномученика Серафима, а в народе дату называли Сойкин день. Подробнее о святом и приметах 11 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Священномученик Серафим родился в маленькой русской деревне. Он с раннего детства проявлял особое благочестие и стремление к служению. Святой покинул дом, чтобы стать монахом. Спустя годы труда и молитвы он стал священником. В период гонений на церковь, Серафима арестовали и подвергли жестоким пыткам, однако он остался непоколебимым, демонстрируя преданность Христу. В память о священномученике верующие собираются в храмах и читают акафисты, а в церквях совершаются литургии в его четь.

Сойкин день считается одним из поворотных моментов зимы, когда день начинает постепенно увеличиваться. Согласно старинным поверьям, сойка символизирует перемены и мудрость. Наблюдая за ее поведением, древние славяне могли предсказывать погоду и важные события жизни. Если сойка появляется в этот день — значит нужно быть внимательнее к окружающим. По приметам, 11 декабря нельзя обижать птиц, нельзя строить планы или начинать новые дела. Не стоит убираться и стирать в этот день, чтобы сохранить в доме спокойствие.

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Приметы

Гуси часто хлопают крыльями — потеплеет;

Если печная зола быстро гаснет — будет тепло;

Если в этот день сойка прилетела к окну и кричала — к счастью;

В этот день было принято гадать на успех в торговле;

Слабая тяга в печи — погода переменится на снежную и пасмурную;

Если снега много — значит и хлеба будет много;

Нельзя обижать птиц, особенно соек, 11 декабря, чтобы не навлечь на себя неприятности;

Не желательно строить планы или начинать новые дела;

Приметы гласят, что убираться и стирать в Сойкин день, нельзя, чтобы в доме было спокойно;

Родившимся 11 декабря сойка приносит удачу, счастье и благополучие;

Увидеть сойку считалось хорошей приметой.

Именины в этот день празднуют: Анна, Василий, Петр, Степан, Андрей, Иван, Тимофей, Николай, Григорий, Даниил.

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