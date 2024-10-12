Народные приметы 12 сентября: почему на Феофана Милостивого нельзя делиться планами на будущее

День кадрового работника, испанского языка и российской гомеопатии ежегодно отмечается 12 октября. Также на эту дату приходятся Всемирный день борьбы с артритом, День мотогонщиков и православный праздник Феофан Милостивый.

Об истории праздника и народные приметы на 12 октября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника и традиции

Святой Феофан жил в VI веке и оставил после себя значительное наследие добрых дел. История праздника исходит из убеждения, что святой не только помогал нуждающимся, но и вдохновлял других на добрые поступки. Его жизнь служит примером того, как сочетать духовную жизнь с активной благотворительностью. Люди, отмечающие этот день, чаще всего вспоминают о важности помощи другим, о милосердии и о том, как важно быть внимательным к тем, кто находится в трудной ситуации.

Традиции праздника разнообразны и могут меняться в зависимости от региона. В некоторых местах верующие собираются в церквях, чтобы помолиться святому Феофану и просить о помощи и милости. Молебны и службы проходят в атмосфере глубокой духовности, где каждый может выразить свои заботы и надежды.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если в этот день много звезд — осень будет сухая;

Деревья в инее предупреждают о солнечном дне;

Если луна 12 октября бледная и мутноватая — пойдет дождь;

Туман вечером или ночью — заморозков не будет;

Пока с вишни не опали листья, любой выпавший снег растает;

Гром в этот день предвещает бесснежную зиму;

Нельзя обижаться, чтобы не заболеть;

Нельзя реагировать на человека, который пытается обидеть;

12 октября нельзя отказывать в милостыне и в любых просьбах о помощи;

Женщины не брали в руки игры, чтобы не уколоться, так как раны будут долго заживать;

Не стоит делиться планами на будущее, так как они могут не сбыться.

Именины в этот день отмечают: Иван, Киприан, Ян и Феофан.

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