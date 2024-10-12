Народные приметы 13 октября. Почему в день Преподобного Григория Пельшемского нельзя принимать подарки
Фото: [freepik.com]
День памяти Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, ежегодно отмечается в России 13 октября. Об истории и традициях праздника, а также народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История праздника и обычаи
История праздника восходит к глубокой древности, когда сама личность святого уже была окружена множеством легенд и преданий. Григорий Пельшемский основал множество монастырей, уделяя особое внимание образованию и налаживанию общинной жизни, что способствовало укреплению православной веры среди простого народа.
Традиции празднования Дня памяти Преподобного Григория Пельшемского включают в себя как литургические, так и культурные аспекты. В этот день прихожане собираются в храмах для совершения богослужений, где читаются молитвы и каноны в честь святого. Люди приходят, чтобы почтить его память, прося о помощи и вдохновении в своих земных делах.
Также совершались семейные обряды и ритуалы, направленные на укрепление родственных связей и сохранение духовного наследия. В некоторых регионах в этот день принято устраивать общие трапезы, на которых верующие обсуждают жизнь Святого, делятся воспоминаниями и семьями, что способствует укреплению общинных уз.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Если в этот день снегирь пищит — зима будет ранняя;
- Первый сухой снег 13 октября обещает хорошее лето в следующем году;
- Если много орехов, но нет грибов, значит зима будет снежная и суровая;
- Лучина горит неясно — ожидай ненастья;
- Чтобы дать зиме ходу, в этот день было принято сжигать лапти;
- Нельзя лениться, спать до обеда, носить грязную и рваную одежду;
- Запрещено начинать ремонт и ходить в гости;
- Чтобы не принять чужие недуги, лучше не принимать подарки в этот день;
- В преддверии Покрова Пресвятой Богородицы, было принято мыться в бане и надевать все чистое;
- Маленьких детей обливали через решето водой на пороге дома, чтобы избавить от болезней.
В этот день именины отмечают: Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.
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