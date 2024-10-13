Народные приметы 14 октября: как на Покров девушки приближали замужество
Фото: [freepik.com]
Знаменитый церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 14 октября. Что символизирует этот праздник и о чем предупреждают народные приметы этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История возникновения праздника и обычаи
Согласно преданию, в 14 веке в Константинополе, во время молитвы, Святой Андрей Юродивый увидел, как Богородица защитила верующих своим покровом. Этот образ стал основой для празднования Покрова, а также прообразом для различных обрядов.
Одной из самых характерных традиций является посещение церковных служб. В преддверии праздника верующие стараются исповедоваться и причащаться, прося о заступничестве и помощи в трудных ситуациях. В день праздника принято приносить в храм цветы и освящать их.
Фото: [freepik.com]
В народе существует традиция устраивать осенние ярмарки и гулянья, приуроченные к этому празднику. Также в этот день принято устраивать родственные встречи. Женщины готовят специальные блюда, такие как пироги с яблоками и другими фруктами, которые были собраны в это время года. Эти угощения символизируют достаток и изобилие, которыми благословляет Покров Пресвятой Богородицы.
Приметы
- Снег на Покров — счастье молодым;
- На Покров до обеда еще осень, а после обеда наступает зима;
- Если на Покров пойдет дождь, значит в следующем году пчелы соберут много меда;
- Каков Покров, такова и зима;
- Отлет журавлей до Покрова предвещает раннюю и холодную зиму;
- В этот день нельзя убираться и заниматься тяжелой работой;
- Нельзя ругаться и сквернословить;
- Не принято отказывать в гостеприимстве, употреблять алкоголь и объедаться;
- Принято строить планы и думать о хорошем;
- Незамужние девушки приходили в церковь первыми и ставили свечку, чтобы быстрее выйти замуж;
- Начиналась пора свадеб, а семьи, созданные в это время — самые счастливые.
Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.
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